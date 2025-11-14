‘L’elisir d’amore’ desde un placo del Liceu

Disfruta de la comedia de Donizetti,una de las óperas más queridas del bel canto

Fotografía de una escena de la ópera 'L'elisir d'amore' en el Liceu.

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS podrás disfrutar de las mejores producciones del panorama nacional e internacional desde uno de los palcos del Gran Teatre del Liceu. Esta semana te ofrecemos invitaciones para L’elisir d’amore, la ópera del compositor italiano Donizetti. La cita será el próximo lunes 24 de noviembre a las 19:30. ¡No te lo pierdas!

Sobre la obra

El valor y la épica rodean la creación de esta obra maestra del género buffo. Las pociones de amor han sido elementos muy utilizados en los cuentos románticos durante miles de años, pero en L’elisir d’amore hay un giro inesperado e inteligente a la tradición: en esta ocasión, el final feliz no se propicia por una poción de amor, sino por una historia que trata de una poción de amor.