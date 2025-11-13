Mumford & Sons en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Un concierto único para vivir una noche inolvidable de folk rock y energía británica

Cartel promocional gira 2025 'Mumford & Sons'

Los creadores de himnos como I Will Wait o Little Lion Man, Mumford & Sons, llegan a Barcelona el próximo domingo 23 de noviembre para presentar su esperado nuevo álbum, Rushmere. ¿Quieres disfrutar de la banda en directo?

Por ser suscriptor de EL PAÍS, consigue una entrada doble y no pierdas la oportunidad de asistir al show que tendrá lugar en la capital catalana. ¡Será su único concierto de 2025 en España! Además, el show contará con la participación especial de The Vaccines como teloneros, prometiendo una noche inolvidable de folk rock y energía británica. ¡No te lo pierdas!

Mumford & Sons llega a España con un único concierto el 23 de noviembre en el Palau Sant Jordi, donde presentarán su nueva gira y nuevo álbum Rushmere, un disco que toma su nombre el estanque donde nació la idea del grupo en Wimbledon Common.

Rushmere fue producido por Dave Cobb, ganador de nueve premios Grammy, y supone una nueva etapa creativa para el trío con la que celebran su pasado mientras presentan el sonido renovado de su futuro.