Asiste al preestreno de ‘Llámame Sinsorga’

Cartel promocional de 'Llámame Sinsorga', que se estrena en cines el 28 de diciembre.

El próximo viernes 28 de diciembre se estrena en cines, Llámame Sinsorga, tras su premiere internacional en el Festival de Cine de Varsovia. La cinta acompaña a las periodistas Irantzu Varela y Andrea Momoitio en el proceso de reconstrucción de La Sinsorga, un centro cultural gestionado por mujeres, con el objetivo de poner de manifiesto el trabajo invisibilizado de cinco obreras.

Sinopsis

Cinco obreras son las encargadas de reconstruir este emblemático edificio de cuatro plantas, antiguo símbolo del amor romántico. Durante un año, vemos cómo la transformación se va abriendo paso desde lo invisibilizado de su trabajo, a través de un relato donde el costumbrismo de la obra convive con un universo performático en el que asoman los miedos y deseos que atraviesan el proyecto.

Llámame sinsorga retrata las dificultades y violencias que experimentan aquellas mujeres que deciden realizar trabajos que se suponían de hombres.