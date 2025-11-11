Gana tus entradas para ‘Wicked 2’

Cartel promocional 'Wicked II'

El próximo 21 de noviembre se estrena, exclusivamente en cines, Wicked 2, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir una entrada doble para verla en tu ciudad a partir de su estreno y durante su permanencia en cartelera. ¡Participa para conseguir la tuya!

Sinopsis

Elphaba, ahora demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada y escondida en el bosque de Oz, liderando la lucha por la libertad de los animales silenciados del reino y tratando desesperadamente de hacer que salga a la luz la verdad sobre el Mago. Glinda, entretanto, se ha convertido en el glamuroso símbolo de la bondad para todo Oz, vive en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfruta de todas las ventajas y comodidades de la fama y la popularidad. Bajo la tutela de Madame Morrible, vive entregada a reconfortar a los habitantes de Oz con su efervescente presencia, asegurando a las masas que todo está bien con el Mago gobernando.

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.