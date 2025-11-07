Disfruta antes que nadie de ‘La Bala’

Cartel promocional 'La Bala'

El próximo 21 de noviembre llega a la gran pantalla La Bala, la nueva película escrita y dirigida por Carlos Iglesias y protagonizada por Silvia Marsó y Carlos Hipólito. Un thriller inspirado en un caso real que explora cómo la memoria, el deber y el legado histórico siguen impactando en nuestras vidas.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de ver la película antes de su estreno en salsas. ¡Participa y consigue una entrada doble para el preestreno el próximo 19 de noviembre a las 20:00!

Sinopsis

La Bala nos transporta a un pueblo de Toledo en 1941. Un tren parte rumbo a Alemania, llevándose a voluntarios y voluntarias españoles que lucharán en el frente ruso. Entre ellos está María, enfermera de la División Azul, quien se despide con emoción de su madre y su hermana antes de embarcarse en una aventura que cambiará el destino de su familia. Años después, el pasado vuelve a cobrar vida: un sacerdote busca cumplir la promesa hecha a su madre y devolver a casa los restos de la heroína familiar, María, fallecida en Rusia en 1943. El hallazgo del proyectil que acabó con su vida conduce a un sorprendente informe balístico que pondrá en jaque todo lo que creían saber.

Con la tensión y ritmo de un thriller policíaco, la película explora cómo la memoria, el deber y el legado histórico siguen impactando en nuestras vidas, enfrentando a unos protagonistas, que, buscando cerrar una herida del pasado, cargarán con el peso de los secretos familiares y las cicatrices de la historia.