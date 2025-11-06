Difruta de la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Consigue entradas para asistir a su concierto en el Auditorio Nacional

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos programados por Ibermúsica para la temporada 2025-2026. El próximo miércoles 19 de noviembre será el turno de la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. La agrupación, dirigida por Simon Rattle, interpretará dos obras de los compositores Bruckner y Janácek.

¡Participa en el concurso y consigue una invitación doble para disfrutarlo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid!

Sobre el concierto

La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera tocará La Séptima Sinfonía de Bruckner. La obra fue dedicada al rey Luis II de Baviera y el estreno tuvo lugar en 1884 en Leipzig, siendo la Orquesta de la Gewandhaus la encargada de orquestar por primera vez la famosa sinfonía.

La famosa orquesta de Baviera también tocará Taras Bulba del compositor Leoš Janácek. La obra muestra episodios de una guerra de 1628 entre cosacos y polacos, y los acontecimientos que rodearon la muerte de un líder militar cosaco cuyo nombre es el título de la pieza musical, Taras Bulba.