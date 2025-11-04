Asiste al preestreno de ‘Olivia y el terremoto invisible’

Participa y consigue una entrada cuádruple para disfrutar de la cinta en familia

Cartel promocional 'Olivia y el terremoto invisible'

¿Qué puede pasar si le haces pensar a tu hermano que estáis rodando una película para enmascararle la realidad? El próximo 21 de noviembre llega a los cines Olivia y el terremoto invisible, la película de animación de Filmax que narra la historia de Tim, Ingrid y Olivia, después de haber sido expulsados de su casa y verse obligados a comenzar sus vidas de cero en otro barrio. Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de ver la cinta antes que nadie.

Participa en el concurso y consigue una entrada cuádruple para asistir al preestreno del filme, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 12:00 en los cines Cinesa Méndez Álvaro de Madrid. ¿Te lo vas a perder?

Sinopsis

Olivia, su hermano pequeño Tim y su madre Ingrid, han sido expulsados de casa y tienen que empezar de cero en otro barrio. Mientras Ingrid hace malabares para resolver la situación, Olivia inventa una fantasía protectora para su hermano y para ella: todo lo que viven no es real, están rodando una película. A su alrededor, se formará una nueva y pintoresca familia con la que vivirán rocambolescas aventuras.

Entre risas, llantos, magia y amistad, descubrirán que son los increíbles héroes cotidianos de sus propias vidas.