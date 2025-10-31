‘Die My Love’: la nueva película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson
Elige tu ciudad y disfruta en primicia de la la nueva apuesta de MUBI, el estudio detrás de ‘La Sustancia’
De la renombrada cineasta Lynne Ramsay, Die My Love es un retrato visceral e implacable de una mujer consumida por el amor y la locura, basada en la novela Matate, amor de Ariana Harwicz y sostenida por la interpretación feroz de Jennifer Lawrence, acompañada por Robert Pattinson. Una propuesta cinematográfica que explora la complejidad del amor y cómo este puede transformarse con el paso del tiempo.
Por ser lector de EL PAÍS, disfruta de la película antes que nadie y consigue tus entradas para asistir al preestreno en alguna de estas ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Murcia y A Coruña, los días 12 y 13 de noviembre. ¡No te lo pierdas!
Sinopsis
Grace y su esposo Jackson se mudan de Nueva York a una casa rural heredada, buscando una nueva vida mientras esperan un bebé. En el aislamiento del campo, Grace intenta reencontrarse consigo misma, pero su mente comienza a desmoronarse. A medida que la psicosis y las alucinaciones la consumen, lucha por distinguir la realidad de la locura. Mientras lucha por proteger a su hijo y no perderse a sí misma, se enfrenta a la delgada línea entre la verdad y a locura, haciendo que su mayor batalla sea no olvidarse de sí misma.