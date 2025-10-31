‘Die My Love’: la nueva película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Elige tu ciudad y disfruta en primicia de la la nueva apuesta de MUBI, el estudio detrás de ‘La Sustancia’

Cartel promocional 'Die My Love', estreno en cines el 14 de noviembre.

De la renombrada cineasta Lynne Ramsay, Die My Love es un retrato visceral e implacable de una mujer consumida por el amor y la locura, basada en la novela Matate, amor de Ariana Harwicz y sostenida por la interpretación feroz de Jennifer Lawrence, acompañada por Robert Pattinson. Una propuesta cinematográfica que explora la complejidad del amor y cómo este puede transformarse con el paso del tiempo.

Por ser lector de EL PAÍS, disfruta de la película antes que nadie y consigue tus entradas para asistir al preestreno en alguna de estas ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Murcia y A Coruña, los días 12 y 13 de noviembre. ¡No te lo pierdas!

Sinopsis

Grace y su esposo Jackson se mudan de Nueva York a una casa rural heredada, buscando una nueva vida mientras esperan un bebé. En el aislamiento del campo, Grace intenta reencontrarse consigo misma, pero su mente comienza a desmoronarse. A medida que la psicosis y las alucinaciones la consumen, lucha por distinguir la realidad de la locura. Mientras lucha por proteger a su hijo y no perderse a sí misma, se enfrenta a la delgada línea entre la verdad y a locura, haciendo que su mayor batalla sea no olvidarse de sí misma.