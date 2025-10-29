‘Oliver Twist, El Musical’ en el Teatro La Latina

Consigue entradas para ver el espectáculo los días 12 y 13 de noviembre

Cartel promocional 'Oliver Twist: El Musical'

Este noviembre llega al Teatro La Latina, Oliver Twist, El musical, basado en el famoso personaje de Charles Dickens. El espectáculo cuenta la historia de Oliver, un niño huérfano en la Inglaterra victoriana quien, junto con el resto de los niños olvidados, lucha por sobrevivir a la miseria, la soledad y el acoso.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, consigue una entrada doble y vive la experiencia los días 12 y 13 de noviembre a las 20:00. ¡No te lo pierdas!

Sobre el espectáculo...

Oliver Twist, El musical, quiere llenar de ilusión y esperanza a los espectadores más jóvenes y a sus familias. Oliver es un héroe adolescente, un muchacho que está a punto de complicarse la vida para siempre pero que logra salir adelante con buen ánimo, confianza y con algo de ayuda por parte de sus mayores.

Oliver Twist te recordará el niño que fuiste, el que permanece en tu anterior y al que solo escuchamos en ocasiones.