Asiste al preestreno de ‘Siempre es invierno’

Cartel promocional de 'Siempre es invierno'.

El próximo 7 de noviembre se estrena en cines Siempre es invierno, una película dirigida por David Trueba y protagonizada por David Verdaguer, Amaia Salamanca y la actriz francesa Isabelle Renauld. La cinta narra la historia de un arquitecto (David Verdaguer) cuya vida cambia completamente de un día para otro.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, participa en el concurso y consigue dos entradas para asistir al preestreno de esta divertida y tierna comedia romántica que tendrá lugar el martes 4 de noviembre a las 20:00 en el Cine Palacio de la Prensa de Madrid, al que asistirá el equipo de la película.

Sinopsis

Miguel (David Verdaguer), arquitecto paisajista, viaja a Bélgica con su novia Marta (Amaia Salamanca) para participar en un congreso. Allí se precipita el final de su relación y tras la ruptura con su pareja decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro. Roto y desubicado, Miguel conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida.