Disfruta de ‘Sinfonía Fantástica’ en el Palau de la Música Catalana

La Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI será la encargada de inaugurar la nueva temporada de ‘Bcn Classics’

Imagen de la Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos del ciclo Bcn Classics de la temporada 2025-2026. El primero de ellos estará protagonizado por la Orchestra Nazionale della RAI, que interpretará Sinfonía Fantástica, una de las piezas musicales más destacadas del compositor francés Héctor Berlioz.

¡Participa en el concurso y consigue una entrada doble para disfrutarlo el próximo lunes 3 de noviembre a las 20:00 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona!

Sobre el concierto

Estrenada en el año 1830, Sinfonía fantástica rompió con muchas de las convenciones de este arte musical y todavía hoy está considerada uno de los grandes retos sinfónicos. Héctor Berlioz se inspiró en su propio calvario sentimental, dando lugar a una historia de desamor que supo transmitir a la partitura.

El próximo 3 de noviembre podrás disfrutarla de la mano de la Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Una formación con sede en Turín que llega a Barcelona con su director titular, Andrés Orozco-Estrada, con el acompañamiento de Michael Barenboim, uno de los grandes violinistas contemporáneos actuales.