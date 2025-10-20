Disfruta de la nueva temporada de Ibermúsica

La prestigiosa Royal Philharmonic Orchestra será la encargada de inaugurar el primer concierto

Mahler's Symphony No.2, 'Resurrection' conducted by Vasily Petrenko, performed at the Royal Albert Hall 30-3-23 Andy Paradise (Andy Paradise)

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos programados por Ibermúsica para la temporada 2025-2026. El próximo miércoles 29 de octubre la prestigiosa Royal Philharmonic Orchestra será la encargada de inaugurar la temporada bajo la batuta de su director musical Vasily Petrenko, con un programa que nos transportará al norte europeo con obras de Saariaho, Sibelius y Grieg.

Sobre el concierto

El concierto comenzará con Ciel d’hiver, una obra introspectiva de la finlandesa Kaija Saariaho, seguida por el célebre Concierto para piano en la menor, op. 16 de Edvard Grieg, con el joven pianista Mao Fujita como solista invitado en su debut en la serie, que nos sorprenderá con su sensibilidad innata y naturalidad.

La Royal Philharmonic Orchestra dará fin a la velada con la Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 43 de Sibelius, estrenada en 1902 en Helsinki y considerada por los finlandeses como su “himno no oficial”, no sólo por la popularidad y universalidad de la partitura, sino por su profundo carácter identitario.