Asiste a la proyección especial de ‘It: Bienvenidos a Derry’

Consigue una entrada doble para ver la nueva serie del universo ‘IT’ en la gran pantalla

Cartel promocional 'IT. Bienvenidos a Derry'

El próximo 27 de octubre, HBO MAX estrena IT: Bienvenidos a Derry una serie ambientada en el universo de la novela IT de Stephen King.

Por ser lector de EL PAÍS, asiste a la proyección especial del primer capítulo de la serie, en un evento muy especial que tendrá lugar el día 27 de octubre en el Cine Capitol de Madrid y contará con un photocall ambientado, regalos y sorpresas para los asistentes. ¡Participa para conseguir tus entradas!

Sinopsis

IT: Bienvenidos a Derry se basa en la novela IT de King y amplía el universo creado por el cineasta Andy Muschietti en las películas IT e IT: Capítulo dos.

En esta nueva entrega en formato serie, la historia se sitúa en los años previos a los acontecimientos de las películas y narra la historia oculta de Derry, una comunidad marca por la tragedia, las desapariciones cíclicas y la amenaza de Pennywise.