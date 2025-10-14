Carlos Aguirre presenta su nueva gira por España

El cantante recorrerá el país con su gira ‘Retrospectivas’ este otoño

Fotografía del cartel por Juan Vidal.

¡Ya está aquí la nueva gira de Carlos Aguirre! El cantante estará recorriendo España con su gira Retrospectivas del 25 de octubre al 2 de noviembre.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, tendrás la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos. Participa en el concurso y consigue entradas para disfrutar de de los conciertos de la gira, que tendrán lugar en Madrid, Logroño y Barcelona. ¡Elige tu cuidad y prepárate para vivir una experiencia única!

Sobre la gira Retrospectivas

Desde Entre Ríos, Argentina, llega Carlos “Negro” Aguirre, uno de los músicos más sensibles y admirados de la escena latinoamericana. Pianista, guitarrista y compositor, presenta su propuesta Retrospectivas, un viaje íntimo por su obra, donde el jazz, el folclore y la música de cámara se funden con emoción y sutileza.