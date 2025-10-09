Disfruta de la nueva temporada de conciertos de la ORCAM

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid inaugura su temporada musical 25/26 en el Auditorio Nacional de Madrid con un homenaje al más escurridizo y contradictorio de los compositores rusos: Dmitri Shostakovich. Por ser suscriptor de EL PAÍS, te invitamos al próximo concierto que tendrá lugar el lunes 20 de octubre a las 19.30 en el Auditorio Nacional de Música. Un concierto, dirigido por Alondra de la Parra, en el que podrás disfrutar del Ciclo Sinfónico I Variaciones sobre Shostakovich, y que contará con la participación del prestigioso violonchelista Nicolas Altstaedt como solista.

Ciclo Sinfónico I - Variaciones sobre Shostakovich

Con motivo del 50º aniversario de la muerte de Dmitri Shostakovich, tendrá lugar un concierto homenaje, dirigido por Alondra de la Parra, en el que escucharemos la Obertura festiva op. 96, su ambigua y enigmática Quinta Sinfonía con la que respondió a una reprimenda oficial; y el que posiblemente sea el concierto para violonchelo más famoso del siglo XX, cuyas capas de lectura son infinitas.