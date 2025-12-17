‘Concierto de Año Nuevo de Viena’ llega a la Gran Vía madrileña

Cartel promocional 'Concierto de Año Nuevo de Viena'.

Regresa a Madrid Johann Strauss Ensemble, de la Orquesta Sinfónica de Viena, con el concierto más famoso del mundo: el legendario Concierto de Año Nuevo de Viena, protagonizado por la maravillosa música vienesa de la familia Strauss. El próximo 4 de enero podrás disfrutar del espectáculo en el Teatro Gran Vía de Madrid.

Consigue un 30% de descuento y no te quedes sin asistir a este concierto único.

Sobre el concierto

Valses, polkas y marchas llevarán a la audiencia a un viaje sonoro que les sumergirá en la elegancia de música efervescente y optimista de la Dinastía Strauss. La cuidada selección de las piezas del programa, la precisión y virtuosismo de los músicos vieneses y el carácter celebrativo del concierto, harán de esta cita una experiencia emocionante con la que celebrar la llegada del nuevo año.