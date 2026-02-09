Marta Jiménez Serrano, en el Club de Lectura de EL PAÍS

La escritora presentará a los suscriptores su nueva novela, ‘Oxígeno’, en un encuentro exclusivo en Madrid

La escritora Marta Jiménez Serrano. Jairo Vargas

La escritora Marta Jiménez Serrano es la protagonista del próximo encuentro del Club de Lectura de EL PAÍS. El evento girará en torno a su nueva novela, Oxígeno, una poderosa historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura. Una novela de no ficción en la que la escritora narra la historia de una intoxicación por monóxido de carbono en su domicilio y las consecuencias emocionales que la siguieron.

El encuentro tendrá lugar el próximo martes 10 de marzo a las 19.00 en el Taller de Ideas, en Madrid. Si quieres asistir, participa en el concurso y consigue tu plaza.

El próximo viernes 13 de febrero contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de un mes para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar al autor sobre cualquier punto de su obra.

También podrás ver el encuentro a través de la grabación en vídeo que se ofrecerá posteriormente a los suscriptores en nuestra web.

Compra aquí 'Oxígeno' Autora: Marta Jiménez Serrano

Editorial: ALFAGUARA

Formato: 160 páginas

Precio: 17,95€

¿Cómo funciona el Club de lectura?