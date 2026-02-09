Marta Jiménez Serrano, en el Club de Lectura de EL PAÍS
La escritora presentará a los suscriptores su nueva novela, ‘Oxígeno’, en un encuentro exclusivo en Madrid
La escritora Marta Jiménez Serrano es la protagonista del próximo encuentro del Club de Lectura de EL PAÍS. El evento girará en torno a su nueva novela, Oxígeno, una poderosa historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura. Una novela de no ficción en la que la escritora narra la historia de una intoxicación por monóxido de carbono en su domicilio y las consecuencias emocionales que la siguieron.
El encuentro tendrá lugar el próximo martes 10 de marzo a las 19.00 en el Taller de Ideas, en Madrid. Si quieres asistir, participa en el concurso y consigue tu plaza.
El próximo viernes 13 de febrero contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de un mes para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar al autor sobre cualquier punto de su obra.
También podrás ver el encuentro a través de la grabación en vídeo que se ofrecerá posteriormente a los suscriptores en nuestra web.
¿Cómo funciona el Club de lectura?
- Una vez al mes, comunicaremos la fecha, el autor y el libro del próximo encuentro.
- Si te interesa el autor y el libro, participa en el concurso para conseguir tu plaza. Los encuentros están pensados para un grupo reducido de personas, con el objetivo de que todos los participantes puedan plantear, al menos, una pregunta al escritor invitado.
- ¿Has resultado ganador? ¡Tienes tu plaza reservada para el encuentro! Si no resultas ganador, no te preocupes: los encuentros se grabarán en vídeo y se ofrecerán a los suscriptores que no hayan podido asistir al encuentro presencial en nuestra sección del Club de Lectura.