Asiste al próximo encuentro del Club de lectura del Quadern
La escritora y filósofa Marina Garcés presentará su nueva novela ‘La passió dels estranys’
El jueves 13 de noviembre, Marina Garcés protagonizará el próximo encuentro del Club de lectura del Quadern. La escritora presentará su última novela La passió dels estranys, un ensayo que reflexiona sobra la amistad.
Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir tu plaza para asistir a este evento, que tendrá lugar en el Estudio Toresky de Barcelona.
El próximo jueves 23 de octubre contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de cuatro semanas para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar a la autora sobre cualquier punto de su obra.
Compra aquí 'La passió dels estranys'
Autora: Marina Garcés
Editorial: Galaxia Gutenberg
Formato: 184 páginas
Precio: 18,90€
