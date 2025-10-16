Asiste al próximo encuentro del Club de lectura del Quadern

La filòsofa Marina Garcés. Albert Garcia

El jueves 13 de noviembre, Marina Garcés protagonizará el próximo encuentro del Club de lectura del Quadern. La escritora presentará su última novela La passió dels estranys, un ensayo que reflexiona sobra la amistad.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir tu plaza para asistir a este evento, que tendrá lugar en el Estudio Toresky de Barcelona.

El próximo jueves 23 de octubre contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de cuatro semanas para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar a la autora sobre cualquier punto de su obra.