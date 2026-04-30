María Ripoll en el ciclo ‘Maestras’ de la Academia de Cine

Un homenaje a la directora que conversará con Susi Sánchez antes de la proyección de su ópera prima

María Ripoll, María Ripoll, ‘maestra’ de la Academia de Cine en mayo

El próximo miércoles 13 de mayo, la directora María Ripoll conversará con la vicepresidenta de la Academia de Cine, Susi Sánchez, en el ciclo Maestras. Tras el coloquio, se proyectará Lluvia en los zapatos, su primera película, protagonizada por Lena Headey, Douglas Henshall y Penélope Cruz.

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Sinopsis

Victor Bukowski, un actor treintañero, vive sus peores momentos laborales y afectivos. Su representante no le encuentra trabajo y ha roto su relación con Sylvia, su novia. Confuso y arrepentido por lo ocurrido intenta conseguir recuperar el amor de Sylvie. Pero en su camino se cruzará Louise, una guapa camarera española que cambiará su vida.

Más información Miércoles 13 de mayo a las 19.00.

Fundación Academia de Cine: C/ de Zurbano, 3, Chamberí, 28010, Madrid.