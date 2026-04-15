Sílvia Pérez Cruz en los Encuentros EL PAÍS

La artista presentará su nuevo disco y su gira actual en un evento exclusivo en el que tocará dos temas en directo

Sílvia Pérez Cruz presentará su disco 'Oral_Abisal' en los Encuentros EL PAÍS el próximo 27 de abril.

¡Nueva invitada a los Encuentros EL PAÍS! La artista Sílvia Pérez Cruz presentará su nuevo disco Oral_Abisal y su actual gira en un evento exclusivo que tendrá lugar el lunes 27 de abril en los Teatros Luchana de Madrid.

La periodista musical Arancha Moreno, colaboradora en medios como Cadena SER o Efe Eme, moderará este evento, en el que la artista interpretará dos temas musicales en directo. ¿Quieres asistir como público? ¡Participa en el concurso y consigue una invitación doble!

El próximo 8 de mayo saldrá a la luz Oral_Abisal, el décimo álbum de estudio de Sílvia Pérez Cruz, del que ya conocemos adelantos como Moreno o Líquido, un nuevo tema marcado por su inconfundible estilo y deliciosa voz. Con este nuevo disco, la artista invita a sumergirse en un viaje de sensibilidad y búsqueda, una nueva etapa en la que su creatividad, su presencia escénica y su vínculo con el público alcanzan una nueva profundidad.

El mismo 8 de mayo, Sílvia comenzará una extensa gira que promete convertirse en uno de los capítulos más significativos de su trayectoria y en la que incluirá nuevas canciones originales, combinando sus sonidos habituales con formas musicales inéditas. ¿Te vas a perder este viaje? Consulta aquí todas las fechas de la gira y reserva ya tus entradas.