El Ciclo ‘Da Camera’ regresa con un nuevo concierto en el Auditorio Sony

Cuatro formaciones de la escena internacional musical de cámara ofrecerán una actuación el próximo viernes 13 de marzo

El trío Davidoff, invitados al próximo concierto del ciclo Da Camera.

El Auditorio Sony de la Escuela Reina Sofía alojará un nuevo concierto dentro de su ciclo de música de cámara: Da Camera. En esta ocasión, contará con la participación de cuatro formaciones jóvenes de la escena internacional de música de cámara: el trío con piano Davidoff y los tres cuartetos de cuerda Ast, Ineo y Goldberg.

Participa y consigue una entrada doble para asistir al concierto, el próximo viernes 13 de marzo a las 19:30 ¡No te lo puedes perder!

Sobre los conciertos

Los conciertos del Ciclo Da Camera ofrecen una muestra de virtuosismo, frescura y sensibilidad que conectan tradición y futuro. En ellos, grupos jóvenes internacionales, que acuden al Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid para estudiar junto a Günter Pichler, fundador en 1970 del afamado Cuarteto Alban Berg, brindan al público una actuación en doble sesión que puede disfrutarse mensualmente.