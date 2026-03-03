Asiste al preestreno de ‘Águilas de El Cairo’

Disfruta de la película antes que nadie en un pase que contará con el director de la cinta, Tarik Saleh

Disfruta del preestreno de 'Águilas del Cairo' el viernes 13 de marzo en los Cines Renoir Princesa.

El próximo 13 de marzo se estrena en cines Águilas de El Cairo, una obra dirigida por Tarik Saleh que explora la libertad de expresión y los abusos del poder a través de la historia de un famoso actor egipcio obligado a protagonizar un proyecto impulsado por las altas esferas del país.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir una entrada doble para asistir al preestreno, que tendrá lugar el martes 10 de marzo a las 20.30, en los Cines Renoir Princesa.

Sinopsis

George Fahmy, el actor más aclamado de Egipto, se ve presionado a protagonizar una película encargada por las autoridades más altas de la nación. Este papel será la puerta que le hará entrar en círculo más poderoso del país y comenzar un romance con la misteriosa esposa del general que supervisa el proyecto.

Más información Martes 10 de marzo a las 20.30

Cines Renoir Princesa: Calle de la Princesa, 3, Moncloa - Madrid