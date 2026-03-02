Nuevos conciertos de la ORCAM en el Auditorio Nacional

Consigue tus entradas y disfruta de los próximos conciertos de esta formación los días 10 de marzo y 20 de abril

¡Continuamos con la temporada 25/26 de conciertos de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional de Música! Bajo la dirección de la maestra Alondra de la Parra, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, una de las protagonistas de la escena de la música clásica, junto al Coro de la Comunidad de Madrid, con cuatro décadas de experiencia, presentan un programa de 14 conciertos que reúne piezas del gran repertorio musical.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir una invitación doble para asistir a uno de los dos próximos conciertos. ¡Elige tu favorito y participa en el concurso!

Esta semana te ofrecemos la oportunidad de asistir a los siguientes conciertos: Una oda a la naturaleza (martes 10 de marzo a las 19.30): La ORCAM estrenará Laguna de los pájaros, una obra del compositor madrileño Mauricio Sotelo. También interpretarán la Primera Sinfonía de Mahler, una experiencia auditiva impresionante que captura la vastedad de la naturaleza y la complejidad del alma humana.

Armonías vocales (lunes 20 de abril a las 19.30): La ORCAM interpretará dos obras religiosas de Mozart y Haydn, compositores cercanos y coetáneos que miraban a la religión desde un diverso punto de vista.



