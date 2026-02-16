‘La Gioconda’ desde un palco del Liceu

Gana invitaciones para disfrutar de esta ópera de Amilcare Ponchielli el próximo 25 de febrero

Imagen de una escena de la ópera 'La Gioconda', que podrás ver en el Liceu el próximo 25 de febrero. @David Ruano

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS podrás disfrutar de las mejores producciones del panorama nacional e internacional desde uno de los palcos del Gran Teatre del Liceu. Esta semana te ofrecemos invitaciones para La Gioconda, una cautivadora ópera de Amilcare Ponchielli con giros inesperados y una producción que hace honor a una partitura excepcional.

La cita será el próximo miércoles 25 de febrero a las 19.30. ¡No te lo pierdas!

Sobre esta ópera

La Gioconda reúne lo mejor de los estilos de su época: influencias marcadamente verdianas en las melodías, pasajes corales típicos de la música popular veneciana, soliloquios con toques de Mussorgski o Chaikovski, una orquestación wagneriana, danzas y bailes característicos de la Grand Opéra francesa y un final que anticipa el repertorio verista-naturalista. Todo ello nos sitúa ante una obra maestra sumamente atractiva.