Asiste al próximo encuentro del Club de lectura del Quadern

DVD 1302 Barcelona, 20/01/2026 QUADERN Entrevista al escritor Gil Pratsobrerroca, en el Hotel Pulitzer. Foto: Gianluca Battista GIANLUCA BATTISTA

El próximo jueves 19 de marzo Gil Pratsobrerroca protagonizará un nuevo encuentro del Club de lectura del Quadern. El escritor presentará su primera novela El joc del silenci, un thriller adictivo sobre una niña que vive en un pueblo idílico del Pirineo y desaparece sin dejar rastro. Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir tu plaza para asistir a este evento, que tendrá lugar en el Estudio Toresky de Barcelona.

El próximo jueves 19 de febrero contactaremos con los ganadores. Si resultas ganador, dispones de cuatro semanas para leer el libro. Es muy importante que acudas al evento con el libro leído, de esta forma la experiencia resultará más completa y podrás preguntar a la autora sobre cualquier punto de su obra.