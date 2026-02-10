Andrés Suárez, próximo invitado a los Encuentros EL PAÍS

El cantautor presentará su nuevo disco ‘Lúa’ y su próxima gira en un evento exclusivo en el que interpretará dos temas en directo

Andrés Suárez estará en los Encuentros EL PAÍS el próximo 23 de febrero.

¡Andrés Suárez es el próximo invitado a los Encuentros EL PAÍS! El cantautor gallego presentará su nuevo disco Lúa y su próxima gira en un evento exclusivo, que tendrá lugar el lunes 23 de febrero en los Teatros Luchana.

La periodista de Cadena SER Laura Piñero moderará este encuentro en el que Andrés Suárez interpretará dos temas en directo. ¿Quieres asistir como público y disfrutar de su actuación? ¡Participa y consigue una entrada doble!

Andrés Suárez ha titulado su noveno álbum con una palabra cargada de simbolismo y belleza: Lúa, «luna» en gallego. En este caso, se trata de una luna negra que representa la larga travesía emocional que realizó desde la oscuridad hasta encontrar la luz.

El disco tiene influencias latinoamericanas, aunque también hay un regreso a su pasado sonoro, con temas que ponen el peso en su vieja guitarra, en la madera, y se alejan de cualquier programación electrónica. Aquí hay canción de autor, baladas, pop-rock e incluso una bachata.

Además, Andrés Suárez acaba de anunciar las primeras fechas de su gira Lúa, con la que estará los días 13 y 14 de marzo en la Sala La Riviera de Madrid (las entradas para el día 13 ya están agotadas). Aquí puedes consultar toda las fechas de esta gira.