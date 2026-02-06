Este San Valentín vive una experiencia inolvidable en ‘WAH Show’

Un espectáculo inmersivo que combina música en directo, gastronomía y celebración

Este San Valentín celebra el amor en todas sus formas en WAH Show, una de las experiencias culturales más impactantes de Europa y reconocida entre el 10 % de las mejores experiencias del mundo, según Tripadvisor.

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS, puedes vivir una Experiencia FoodHall Plus el próximo viernes 13 de febrero, que incluye:

2 entradas para el espectáculo

Una propuesta gastronómica especial con tres platos, postre y dos cócteles.

Cuéntanos cómo y con quién vas a celebrar San Valentín este año y consigue una de las 5 experiencias dobles que hemos reservado para que lo vivas de una forma única.

San Valentín suele hablar siempre de lo mismo. Pero el amor —como la música— es mucho más amplio. Amor de pareja, amor entre amigos, amor propio, amor por la música, amor por celebrar la vida. Incluso el amor de quienes no buscan una celebración clásica, pero sí una experiencia que emocione de verdad.

Ese es el territorio natural de WAH Show, un espectáculo inmersivo que combina música en directo, gastronomía y celebración en un mismo espacio, y que en febrero se convierte en uno de los regalos más especiales para compartir algo que se vive… y se recuerda.