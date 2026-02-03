Gana entradas para el concierto ‘Música por la Paz’

El Auditorio Nacional acoge este evento que rinde homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente

Cartel promocional del concierto 'Música por la paz'

El próximo 14 de febrero tendrá lugar el 30 aniversario de Música por la Paz, el concierto de la UAM en homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente. El evento, que se enmarca en el 53 Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música, contará con la participación de la Orquesta de Extremadura y el coro de la Universidad Autónoma de Madrid, que interpretarán obras de Tchaikovsky y Grieg.

¿Te gustaría asistir? ¡Participa en nuestro concurso y consigue una de las 7 entradas dobles que hemos reservado!

Sobre el concierto

El programa se abrirá con la Sinfonía nº 5 en mi menor, op. 64 de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las obras más emblemáticas del compositor ruso. Concebida como una reflexión musical sobre el destino y la lucha del ser humano frente a la adversidad, la sinfonía despliega un intenso recorrido emocional.

A la Orquesta de Extremadura se unirán el Coro de la Universidad Autónoma de Madrid, el Coro de la Universidad CEU San Pablo, el Coro Iter y el Coro Francis Poulenc para interpretar una selección para orquesta y coro de Peer Gynt, de Edvard Grieg. Esta música destaca por su capacidad evocadora, su riqueza melódica y su fuerte dimensión narrativa.