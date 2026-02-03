Gana entradas para el concierto ‘Música por la Paz’
El Auditorio Nacional acoge este evento que rinde homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente
El próximo 14 de febrero tendrá lugar el 30 aniversario de Música por la Paz, el concierto de la UAM en homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente. El evento, que se enmarca en el 53 Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música, contará con la participación de la Orquesta de Extremadura y el coro de la Universidad Autónoma de Madrid, que interpretarán obras de Tchaikovsky y Grieg.
¿Te gustaría asistir? ¡Participa en nuestro concurso y consigue una de las 7 entradas dobles que hemos reservado!
Sobre el concierto
El programa se abrirá con la Sinfonía nº 5 en mi menor, op. 64 de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las obras más emblemáticas del compositor ruso. Concebida como una reflexión musical sobre el destino y la lucha del ser humano frente a la adversidad, la sinfonía despliega un intenso recorrido emocional.
A la Orquesta de Extremadura se unirán el Coro de la Universidad Autónoma de Madrid, el Coro de la Universidad CEU San Pablo, el Coro Iter y el Coro Francis Poulenc para interpretar una selección para orquesta y coro de Peer Gynt, de Edvard Grieg. Esta música destaca por su capacidad evocadora, su riqueza melódica y su fuerte dimensión narrativa.