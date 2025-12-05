Disfruta del Concierto de Navidad de ‘BCN Clàssics’

Cartel promocional del concierto de Navidad de 'Bcn Clàssics'.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos del ciclo BCN Clàssics de la temporada 2025-2026. El próximo estará protagonizado por la orquesta ADDA Simfònica Alicante, que bajo la dirección de Josep Vicent, ofrecerá un Concierto de Navidad con la interpretación de dos grandes obras de Tchaikovsky: El lago de los cisnes y El Cascanueces.

¡Participa en el concurso y consigue una entrada doble para disfrutarlo el próximo 17 de diciembre a las 20:00 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona!

Sobre el concierto

Una cautivadora historia de amor (un príncipe, una bella joven transformada en cisne por el conjuro de un brujo, un engaño mortal…) junto con la fuerza de la música de Tchaikovsky convierten El lago de los cisnes en una experiencia única.

Completará el Concierto de Navidad El cascanueces, otro de los éxitos de Tchaikovsky que emociona a todas las generaciones. Una fábula de espíritu navideño que habla de la añoranza de la infancia perdida y del choque entre la realidad de los adultos y el mundo de los sueños infantiles.