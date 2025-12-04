Coffee Break con Kevin Koh

El director de inversiones de Finizens charlará con los suscriptores premium en un encuentro exclusivo el 16 de diciembre

Kevin Koh, director de inversiones de Finizens, es el invitado al próximo Coffee Break. Maximo Garcia de la Paz

Kevin Koh, director de inversiones de Finizens, es el invitado al último Coffee Break del año, que tendrá lugar el martes 16 de diciembre a través de la plataforma Zoom. El experto charlará con nuestros suscriptores premium sobre temas como el riesgo de estallido de la burbuja de la inteligencia artificial, el alto nivel de endeudamiento de las grandes economías occidentales o el esfuerzo de incremento de gasto público que va a acometer Alemania a partir de 2026.

El periodista de EL PAÍS Miguel Moreno Mendieta moderará este encuentro virtual, en el que podrás plantear tus preguntas a Kevin Koh. ¡Participa para conseguir tu plaza!

Kevin Koh, graduado en Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, se incorporó a Finizens como director de inversiones en noviembre de 2018. Koh es poseedor de la prestigiosa certificación financiera CFA.

Finizens es un gestor de patrimonios automatizado especialista en inversión indexada, que combina los últimos avances en el campo de la inversión y de la tecnología, ofreciendo las ventajas de un servicio de inversión de alta calidad.