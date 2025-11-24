‘La flauta mágica’ regresa a la gran pantalla de Cine Yelmo

Consigue entradas para ver esta ópera de Mozart en tu ciudad gracias a +Que Cine

Cartel promocional de 'La Flauta mágica', que se podrá ver en cine Yelmo con +Que Cine.

La temporada del Metropolitan Opera House sigue su curso en Cine Yelmo con la proyección de La flauta mágica, el gran éxito de Mozart y una de las óperas más celebradas de la historia de la música. Será el sábado 6 de diciembre a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo.

Por ser lector de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para disfrutar de esta fantástica ópera en la gran pantalla de los Cine Yelmo de tu ciudad.

Esta producción de Julie Taymor es una propuesta perfecta para toda la familia, antesala a las fiestas navideñas. La flauta mágica es un sublime cuento de hadas que se mueve con libertad absoluta entre el misticismo de la nobleza y la comedia terrenal. La historia se cuenta siguiendo el formato de singspiel (obra de teatro cantada) y está caracterizada por varios números musicales que se conectan gracias a la actividad escénica y a los ingeniosos diálogos. Esta estructura es idónea para poder navegar por los diversos estados de ánimo que se presentan, desde lo solemne a lo desenfadado, tanto en la historia como en la partitura.