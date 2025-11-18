Lolita Flores protagoniza ‘Poncia’

Consigue entradas para disfrutar de esta obra en el Teatro Bellas Artes

Cartel promocional de la obra 'Poncia', protagonizada por Lolita Flores

Llega al escenario del Teatro Bellas Artes Poncia, una obra creada a partir de las intervenciones de este personaje en la obra La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir entradas para disfrutar de esta obra protagonizada por Lolita Flores, el domingo 30 de noviembre en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Sinopsis

Dentro de una tormenta de niebla, Poncia, la criada de Bernarda Alba, reza por la muerte de Adela. La casa se ha sumido en un mar de silencio. Poncia habla sola y también con ellas, con Bernarda Alba y sus hijas.

Escuchamos la voz de la criada para iluminar los rincones oscuros de la obra de Lorca. Poncia habla de suicidio, libertad, culpa, clase, educación y sexo. Y lo habla con toda la fuerza de una voz que ha sido maltratada y callada. El alma de “la Poncia” se abre para insistir en la necesidad de transferir a los demás la idea de amarnos en libertad.