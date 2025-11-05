Pablo Alborán, próximo invitado a los Encuentros EL PAÍS

El artista presentará su nuevo disco en un evento exclusivo en el que interpretará dos temas en directo

Pablo Alborán estará en los Encuentros EL PAÍS el próximo 18 de noviembre.

¡Pablo Alborán es el próximo invitado a los Encuentros EL PAÍS! El artista malagueño presentará su nuevo disco KM0 en un evento exclusivo, que tendrá lugar el martes 18 de noviembre en los Teatros Luchana.

La periodista de Cadena SER Laura Piñero moderará este encuentro en el que Pablo Alborán interpretarán dos temas en directo. ¿Quieres asistir como público y disfrutar de su actuación? ¡Participa y consigue una entrada doble!

KM0 es el séptimo álbum de estudio de Pablo Alborán. Un disco en el que el artista explora nuevos terrenos, asumiendo de nuevo no solo la autoría de todas sus canciones, sino también la producción y arreglos de la mayoría del álbum. El cantante malagueño, que se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal, da rienda suelta más que nunca a su creatividad en una obra que, sin duda, es la más rotunda y honesta de su carrera. Ya puedes reservar el disco aquí.

El lanzamiento del disco también trae la vuelta de Pablo a los escenarios. Una gira que comenzará en marzo de 2026 en Latinoamérica y que continuará hasta 2027 con conciertos por las principales ciudades de Europa y paradas por toda España. Puedes comprar ya tus entradas para los conciertos de Pablo Alborán aquí.