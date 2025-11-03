‘Ciclo Da Camera’ de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

Tres cuartetos de cuerda ofrecerán un concierto muy especial el próximo 14 de noviembre

El Cuarteto Kandinsky es uno de los invitados al próximo concierto del ciclo Da Camera.

Hasta el próximo mes de junio, el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía alberga su ciclo estrella de música de cámara: Da Camera. Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes asistir al próximo concierto de este ciclo, que estará protagonizado por tres cuartetos de cuerda: el Cuarteto Kandinski, el cuarteto Ineo y el cuarteto Ast.

Participa y consigue una de las 10 invitaciones dobles que hemos reservado para asistir a su concierto, el próximo viernes 14 de noviembre a las 19:30.

Sobre el concierto

El Cuarteto Kandinsky está consolidando rápidamente su presencia en toda Europa. Con un agudo sentido del color y un instinto musical afinado, el conjunto explora la riqueza del repertorio para cuarteto de cuerda a través de cuatro personalidades y perspectivas artísticas distintas.

El Cuarteto Ast, cuyo nombre en alemán significa “Rama”, transmite el mensaje de expandir su música al mundo como ramas en crecimiento. Formado en septiembre de 2021, está compuesto por cuatro jóvenes coreanas apasionadas residentes en Europa.

Como tercera agrupación de este mes, el Ciclo Da Camera vuelve a ofrecer una actuación del Cuarteto Ineo, que ha sido invitado a grandes festivales de música desde su formación en 2023.