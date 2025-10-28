Gana entradas para ver en cines ‘Bugonia’

Disfruta de la nueva película de Yorgos Lanthimos en los cines de tu ciudad

Cartel promocional de la pelicula 'Bugonia', que se estrena en cines el 7 de noviembre.

El próximo 7 de noviembre se estrena, exclusivamente en cines, Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir una entrada doble para verla en tu ciudad a partir de su estreno y durante su permanencia en cartelera. ¡Participa para conseguir la tuya!

Sinopsis

Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra.