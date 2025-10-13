Primer encuentro de Jan Martínez Ahrens con los suscriptores de Barcelona

El director de EL PAÍS se reunirá con los suscriptores en una conversación en el MABCA el próximo 22 de octubre

El director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens. Santi Burgos Santi Burgos

EL PAÍS invita a sus suscriptores de Barcelona a asistir a un encuentro con el director del diario, Jan Martínez Ahrens. La charla tendrá lugar el próximo 22 de octubre en el Auditorio Meier del MACBA y estará moderada por Ana Pantaleoni, redactora jefa de EL PAÍS en Barcelona.

Los suscriptores que deseen solicitar una plaza para asistir al evento deben enviar su pregunta a continuación.

Los suscriptores de EL PAÍS pueden asistir a encuentros exclusivos con los periodistas del diario y charlar con ellos sobre su trabajo y temas de actualidad. El encuentro con el director es la primera cita de la nueva temporada en Barcelona.