‘Fleabag’ inaugura la temporada de teatro de Cine Yelmo

Disfruta en la gran pantalla de esta comedia firmada e interpretada por Phoebe Waller-Bridge

La nueva temporada del National Theatre Live da el pistoletazo de salida con Fleabag, la aclamada obra interpretada y escrita por Phoebe Waller-Bridge y dirigida por Vicky Jones. Una mirada desgarradora, única y divertida sobre una mujer que solo quiere vivir su propia vida. ¿Quieres ganar una entrada doble para disfrutar de esta reposición del monólogo de la actriz y guionista británica gracias a +Que Cine de Cine Yelmo? ¡Elige tu ciudad y participa!

Sobre Fleabag

Puede parecer que Fleabag es una mujer desprovista de filtros emocionales y obsesionada consigo misma… pero eso es solo la punta del iceberg. Con su familia y sus amistades presionándola en todo momento, Fleabag luchará por mantenerse a flote hasta que se dé cuenta, de repente, que no tiene nada que perder.

