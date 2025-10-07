Disfruta de ‘American Buffalo’ en el Teatro Fernán Gómez

Consigue entradas para ver esta obra los días 16 y 17 de octubre

Cartel promocional de "American Buffalo"

Llega al Teatro Fernán Gómez American Buffalo, una obra dirigida por Ignasi Vidal y protagonizada por Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo. El espectáculo explora las complejas relaciones entre los personajes, así como temas universales como la avaricia, la amistad y el sacrificio.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, puedes conseguir una entrada doble para disfrutar de American Buffalo los días 16 y 17 de octubre ¡Elige la función a la que quieres asistir y participa en el concurso!

Sinopsis

American Buffalo nos transporta al mundo de Don, el propietario de una tienda de chatarra en Chicago, y su intento de recuperar una valiosa moneda de cinco centavos de búfalo. Junto a su joven empleado Bob y su compañero de póquer Teach, se embarcan en un plan para robar la moneda de vuelta, desencadenando una serie de eventos llenos de intriga, tensión y sorpresas inesperadas.