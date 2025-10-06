Asiste al preestreno de ‘Tom y Jerry. Aventura en el tiempo’

Disfruta en familia de esta película de animación en Madrid y Barcelona

Cartel promocional de la película 'Tom y Jerry. Aventura en el tiempo', que se estrena en cines el 24 de octubre.

El próximo 24 de octubre se estrena en cines Tom y Jerry. Aventura en el tiempo, la nueva película de la famosa pareja del gato y el ratón. Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de ver antes que nadie esta aventura repleta de risas y acción.

Participa en el concurso y consigue una entrada cuádruple para asistir a los preestrenos de esta cinta, que tendrán lugar el sábado 18 de octubre a las 12:00 en los cines Cinesa Méndez Álvaro de Madrid y Cinesa Diagonal de Barcelona. ¡Elige tu ciudad y hazte con tus entradas!

Sinopsis

¡Tom y Jerry viajan en el tiempo! Tras una loca persecución en el Museo Metropolitan de Nueva York, un portal del tiempo los transporta a una ciudad dorada inspirada en la Antigua China, llena de magia, guerreros y criaturas sorprendentes. Para regresar a casa, viven una increíble aventura repleta de acción y humor, donde deben enfrentarse a nuevos enemigos… ¡y quizás aprender a trabajar juntos!