‘Caza de brujas’, la nueva película de Luca Guadagnino

Descúbrela antes que nadie en un preestreno exclusivo para EL PAÍS

Cartel promocional de la película 'Caza de brujas', en cines el 17 de octubre.

El próximo 17 de octubre se estrena en cines Caza de brujas, una película dirigida por el visionario cineasta Luca Guadagnino y protagonizada, entre otros, por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield.

Por ser suscriptor, te ofrecemos la oportunidad de verla antes que nadie en un pase exclusivo para EL PAÍS, que tendrá lugar el martes 14 de octubre en la Sala de Proyecciones de Sony Pictures Spain, en Madrid. ¡Participa para conseguir una entrada doble!

Sinopsis

Escrita por Nora Garrett, Caza de brujas es un apasionante thriller psicológico sobre una profesora universitaria (Julia Roberts) que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella (Ayo Edebiri) acusa a uno de sus compañeros de trabajo (Andrew Garfield) y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.