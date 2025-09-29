La Film Symphony Orchestra presenta ‘Toon Story’

Un homenaje a las bandas sonoras del cine de animación que podrás disfrutar en tu ciudad

Cartel promocional de la gira 'Toon Story' de Film Symphony Orchestra

¡Ya está aquí la nueva gira de Film Symphony Orchestra y por ser suscriptor, puedes disfrutarla! Prepárate para emocionarte con Toon Story, un homenaje vibrante a las bandas sonoras del cine de animación que han marcado generaciones.

Participa en el concurso y consigue entradas para asistir a los primeros conciertos de la gira, que tendrán lugar en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. ¡Elige tu ciudad y prepárate para vivir una experiencia única con la mejor música del cine de animación!

Sobre Toon Story

La nueva producción de la FSO se presenta como un espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se dan la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida.

Desde los clásicos que marcaron la infancia de millones, como La Bella y la Bestia, Pocahontas, Toy Story o El Rey León, hasta joyas de la animación moderna como Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke, el espectáculo recorrerá algunos de los títulos más emblemáticos del cine animado.