La Film Symphony Orchestra presenta ‘Toon Story’
Un homenaje a las bandas sonoras del cine de animación que podrás disfrutar en tu ciudad
¡Ya está aquí la nueva gira de Film Symphony Orchestra y por ser suscriptor, puedes disfrutarla! Prepárate para emocionarte con Toon Story, un homenaje vibrante a las bandas sonoras del cine de animación que han marcado generaciones.
Participa en el concurso y consigue entradas para asistir a los primeros conciertos de la gira, que tendrán lugar en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. ¡Elige tu ciudad y prepárate para vivir una experiencia única con la mejor música del cine de animación!
Sobre Toon Story
La nueva producción de la FSO se presenta como un espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se dan la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida.
Desde los clásicos que marcaron la infancia de millones, como La Bella y la Bestia, Pocahontas, Toy Story o El Rey León, hasta joyas de la animación moderna como Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke, el espectáculo recorrerá algunos de los títulos más emblemáticos del cine animado.
Estos son los conciertos para los que puedes conseguir entradas:
- Madrid: 10 de octubre a las 19:30 en el Auditorio Nacional.
- Barcelona: 12 de octubre a las 18:30 en L´Auditori.
- Valencia: 9 de noviembre a las 18:30 en el Palacio de Congresos.
- Zaragoza: 20 de diciembre a las 19:00 en el Auditorio de Zaragoza.