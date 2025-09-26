Disfruta de ‘Poeta (perdido) en Nueva York’

Consigue entradas para ver esta obra los días 7 y 8 de octubre en el Teatro Fernán Gómez

Cartel promocional de la obra 'Poeta perdido en Nueva York'

Llega al Teatro Fernán Gómez Poeta (perdido) en Nueva York, una adaptación teatral que enfrenta los poemas de Poeta en Nueva York con las cartas que Federico García Lorca escribió a su familia durante su estancia en la ciudad.

Sinopsis

Federico viaja a Nueva York en busca de la calma que no halla en Madrid, pero se encuentra con una ciudad golpeada por el crack del 29: caótica, deshumanizada, profundamente injusta. Ese choque transforma su mirada y su poesía para siempre. A través de sus versos y sus propias palabras, nos acercamos al Lorca más íntimo: el joven que llega entusiasmado a la gran urbe y termina enfrentándose a su propia fragilidad. La obra recorre su paso por las calles de Nueva York a la vez que recorre su propia soledad, en un viaje lleno de belleza, el dolor y revelación. Un viaje hacia dentro, donde Lorca, lleno de vida, dialoga con un Federico herido que emerge en busca de una voz propia.