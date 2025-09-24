Quique González en los Encuentros EL PAÍS

El artista hablará sobre su nuevo disco y su gira por nuestro país en un evento exclusivo en el que interpretará dos temas en directo

Quique González, próximo invitado de los Encuentros EL PAÍS. Fernando Maquieira

Quique González, uno de los grandes autores del rock en castellano, es el próximo invitado de los Encuentros EL PAÍS. El artista presentará su nuevo trabajo, 1973, y su gira por España en un evento único que tendrá lugar el miércoles 8 de octubre en el Teatro Real de Madrid.

El periodista de EL PAÍS Semanal, Fernando Navarro, moderará este encuentro, en el que Quique González interpretará dos temas musicales en directo. ¿Quieres asistir como público? ¡Participa en el concurso y consigue una invitación doble!

La obra de Quique González la conforman, a día de hoy, once discos de estudio con más de 140 canciones originales, dos álbumes en directo y uno de versiones publicados a lo largo de sus 25 años de carrera. El próximo 3 de octubre verá la luz su esperado nuevo álbum, 1973: un trabajo con canciones que hablan de memoria, hermandad y lealtad que sigue consolidando a Quique como uno de los artistas más respetados y queridos de nuestro país.

La gira 1973 Tour comenzará en Guadalajara el próximo 21 de noviembre y recorrerá las principales ciudades de nuestro país. Consulta aquí todas las fechas y hazte ya con tus entradas.