Consigue un vinilo de María Dueñas

Compra tus entradas para el concierto de la violinista en Madrid y llévate un vinilo de María Dueñas

La violinista María Dueñas inaugurará el ciclo IMPACTA el próximo 13 de noviembre en el Auditorio Nacional.

La violinista María Dueñas será la encargada de abrir la nueva temporada del ciclo IMPACTA en el Auditorio Nacional de Madrid. Máximo exponente del talento joven español, la granadina ofrecerá un concierto único junto con la Chamber Orchestra of Europe el próximo jueves 13 de noviembre. Por ser suscriptor de EL PAÍS, por la compra de dos o más entradas para el concierto puedes hacerte con un vinilo de María Dueñas. ¡Oferta exclusiva para los cincuenta primeros!

Sobre el concierto

Con apenas 21 años, María Dueñas deslumbra tanto por su virtuosismo al violín como por su magnetismo y carisma, lo que la ha consolidado ya como una de las grandes estrellas de la música clásica. En su cita en el Auditorio Nacional estará acompañada por Antonio Pappano, al frente de la Chamber Orchestra of Europe. Juntos crearán una atmósfera única, sin límites, con un programa que ofrecerá la Symphonie espagnole en Re menor de Édouard Lalo y las Danzas Eslavas de Dvořák.