El ensemble Jupiter presenta ‘Theodora’ de Haendel en el Auditorio Nacional

El ensemble Jupiter inaugurará en octubre el ciclo Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) con 'Theodora', de Haendel.

El ensemble Jupiter, fundado por el director Thomas Dunford y considerado uno de los grupos dedicados a la interpretación historicista más importantes de las nuevas generaciones, inaugurará en octubre el ciclo Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). En esta ocasión, acude para dar vida a uno de los oratorios más hermosos y sobrecogedores de George Frideric Haendel, Theodora. El concierto contará, además, con un elenco espectacular de voces, reclamadas en los escenarios internacionales más importantes, como las mezzosopranos Lea Desandre y Avery Amereau, o el contratenor Hugh Cutting, entre otras. El concierto tendrá lugar el sábado 4 de octubre a las 18:00 en el Auditorio Nacional.

Compuesto en 1749 sobre un libreto de Thomas Morell, Theodora narra la historia de una joven cristiana y su amado Didymus, oficial romano convertido al cristianismo, en el contexto de las persecuciones del Imperio. Aunque fue una de las obras menos valoradas en vida del compositor, Theodora ha sido reivindicada en las últimas décadas como una de las creaciones más intensas, refinadas y conmovedoras de Haendel, con una escritura coral y vocal de una profundidad emocional excepcional.