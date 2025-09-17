Gana dos entradas para ver a Sebastián Yatra en LOS40 Básico

Por ser suscriptor Premium, disfruta del concierto que ofrecerá el artista el 29 de septiembre en el Teatro Eslava de Madrid

Sebastián Yatra es el encargado de inaugurar la "vuelta al cole" de LOS40 Básico.

El próximo lunes 29 de septiembre tienes una cita con Sebastián Yatra. El artista colombiano será el nuevo protagonista de LOS40 Básico, un evento único que se celebrará en el emblemático Teatro Eslava de Madrid. Será en este escenario donde podremos escuchar los temas de su reciente álbum Milagro, así como sus grandes éxitos. ¿Quieres asistir? Participa en el concurso y consigue una entrada doble para ver a Sebastián Yatra en LOS40 Básico. ¡No dejes pasar esta oportunidad única!

Si quieres tener más oportunidades de ganar, también puedes participar en el concurso de entradas que realiza LOS40.

Sobre ‘LOS40 Básico’

LOS40 Básico es uno de los formatos más especiales de la emisora y una oportunidad perfecta para disfrutar de tus artistas favoritos en riguroso directo y en un ambiente más íntimo. David Bisbal, Camilo, Dani Fernández o Lola Índigo son solo algunos de los grandes artistas que han pasado por LOS40 Básico.