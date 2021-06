¿Quién va a ganar la Eurocopa? Francia es la favorita por datos, pero España mantiene sus opciones

¡Buenos días! Hoy os escribo con predicciones difíciles, porque anticipar el ganador de la Eurocopa cuesta más que decir quién ganará unas elecciones.

Predecir el ganador de la Eurocopa es complicado.

De momento, se ha jugado la fase de grupo, que siempre es más previsible. El pase se decide en tres partidos y eso da margen de error a los mejores equipos. Este año no hubo sorpresas: entre las 16 selecciones nacionales que pasan a octavos, hay 15 de las que juzgábamos mejores por sus datos. Si acaso, lo raro es que no haya habido alguna eliminación imprevista. Los favoritos, como España, tenían un 80% o 90% de opciones de seguir en el torneo, así que lo normal es que alguno hubiese pinchado, pero no ha sido así.

Pero eso eran los grupos. Este sábado comienzan los cruces y la competición se volverá más caótica, con partidos que se decidirán por detalles y, a veces, por suerte.

Por eso los favoritismos son tan débiles. Según las apuestas, que suelen ser el mejor pronóstico, el equipo con más opciones de ganar la Eurocopa es Francia, pero solo tiene un 18% de probabilidades. Es decir, tiene más opciones que nadie para llevarse el torneo, aunque perderá 4 de 5 veces. Después de Francia, los favoritos son Italia (12%), Inglaterra (12%), Alemania (11%), España (10%), Bélgica (9%), Países Bajos (9%) y Portugal (7%).

En el gráfico que ha preparado Borja Andrino, podéis ver cómo han ido moviéndose las apuestas desde que empezó el torneo:

Aquí puedes <a href="http://www.datawrapper.de/_/XswLO/">ver la versión interactiva</a>.

Italia es el equipo que más ha subido. Empezó con un 9% de opciones de ganar y ahora está en el 12%. También sube Países Bajos, que dejó buenas sensaciones y va por el lado bueno del cuadro, con rivales algo más débiles.

Las selecciones de fútbol que se han enfriado son Inglaterra y Bélgica. Los belgas ven reducirse sus opciones del 12% al 9% después de tres partidos, seguramente porque sus cruces son complicados: se enfrentarán a Portugal en octavos, quizás a Italia en cuartos y a España o Francia en la semifinal. Es un caso parecido al de Portugal, que baja del 9% al 7%.

El resto de equipo retienen sus probabilidades. España empezó el torneo con una opción entre diez de ganar, que son más o menos las mismas que tiene ahora. Mejoró sus expectativas solo después del tercer partido, cuando confirmó que estaría en octavos y además ganó por primera vez (5-0). El cuadro no le ayuda especialmente. Aunque jugará contra Croacia en octavos —que es uno de los rivales teóricamente débiles—, luego se encontrará seguramente con Francia y, después, con Portugal, Bélgica o Italia.

Además de mirar las apuestas, he consultado las predicciones de un par de modelos estadísticos. El de Leuven coloca a España con un 8% de opciones de ganar el trofeo, junto con Inglaterra y Países Bajos, pero lejos de Francia (13%), Italia (17%) y Bélgica (33%). En cambio, en The Analyst elevan las posibilidades de la selección y la sitúan en tercera posición (con un 12,5% de posibilidades), solo detrás de Bélgica (18%) y Francia (20%).

Las predicciones de 'The Analyst'

De momento, España es favorita de ambos modelos en octavos, con un 80% de opciones de ganar a Croacia. Es a partir de ahí cuando empeoran sus números, con el cruce contra Suiza o, más probablemente, Francia. La probabilidad de alcanzar las semifinales ronda el 33-38%.

Estas cifras a menudo generan incredulidad. Por un lado, hay gente que criticará los pronósticos si no gana Francia, por haber fallado, aunque en verdad dicen que su victoria es probable, no segura. Por otro, habrá quien mire las predicciones ahora y piense que no sirven de nada ("¡El favorito pierde cuatro de cinco veces!"). Pero eso es exagerar, porque los pronósticos sí te dicen que Francia tiene el doble de opciones que España o cuatro veces más que Dinamarca.

En realidad, estas probabilidades explican el éxito del fútbol: nos sentamos a ver los partidos porque no es un juego de azar, sino una combinación perfecta de incertidumbre y habilidad.

2. 📉 Los datos de la selección española

Ayer aprovechamos el parón de partidos para fijarnos en los datos de la selección hasta ahora, gracias a las estadísticas de Driblab y Olocip. Hago un resumen rápido:

1. Bien en ocasiones. España ha destacado por su creación ofensiva. Hay varios jugadores de la selección entre los mejores del torneo por haber rematado con probabilidad de gol (xG) o por crear peligro llevando el balón a zonas útiles (xT). Por ejemplo, Álvaro Morata y Pablo Sarabia tienen una estadística de xG tan buena como la de Cristiano Ronaldo.

Aquí puedes <a href="https://www.datawrapper.de/_/8TVJz/">ver la versión interactiva</a>.

2. Mal en acierto. El problema es que los atacantes españoles han marcado pocos goles para sus ocasiones. Sin contar los penaltis, con los disparos que han hecho tanto Morata como Gerard Moreno deberían tener un gol más cada uno. Según datos de Opta —que sí cuenta los penaltis— son los dos jugadores de la Euro con la mayor diferencia (negativa) entre goles esperados y conseguidos.

Aquí puedes <a href="https://www.datawrapper.de/_/T8DNr/">ver la versión interactiva</a>.

3. Sin valor en finalización. También he repasado los datos de Olocip, que miden el valor de las acciones de cada jugador (en función de si aumentan la probabilidad de marcar o recibir). Emerge un patrón: los españoles destacan por selección de tiro —producen remates valiosos—, pero su finalización ha sido pobre. Morata y Moreno han sido los atacantes con peor definición.

Aquí puedes <a href="https://www.datawrapper.de/_/3otKu/">ver la versión interactiva</a>.

4. Pero bien en construcción. El contraste entre crear (bien) y definir (mal) se refleja en otro dato de Olocip: los jugadores más valiosos de España han sido los más implicados en la construcción; Koke, Sarabia y, sobre todo, Pedri. El joven centrocampista aparece como uno de los futbolistas no goleadores más valiosos de toda la Eurocopa.

Mi resumen es que España ha dominado los partidos con más claridad de la que dicen sus resultados. Ha sido el mejor equipo por remates y peligro creado (xG, xT) y uno de los cuatro que según Driblab se ha merecido 7 puntos o más, junto a Dinamarca, Países Bajos e Italia. Es uno de los peores en definición, en parte porque ha generado muchas ocasiones para luego fallarlas. La pregunta clave pensando en su futuro es la siguiente: qué crees que dice más de su destino, ¿su desacierto con las ocasiones que tuvo o su capacidad de haberlas generado?

Aquí puedes <a href="https://www.datawrapper.de/_/wHSX6/">ver la versión interactiva</a>.

3. 📱 Más datos aleatorios

… Las noticias se leen en el móvil. Cada vez más españoles leen noticias en su telefóno (78%) y son menos los que usan el ordenador (36%). La principal fuente de información es internet (78%), por delante de la tele (64%) y muy por delante de los medios impresos (26%). | Reuters Institute

… Hay futbolistas muy longevos. Si tienes 20 años, nunca has visto una Eurocopa en la que no marque gol Cristiano Ronaldo. El portugués lo ha hecho en 2004, 2008, 2016 y 2021. | The Analyst

… Microsoft en las nubes. La empresa logra un 36% de sus ingresos por servicios en la nube y servidores. Supone la mayor parte de su negocio, por encima del que obtiene con Office y el resto de aplicaciones de productividad (33%). | Robinhood Snacks

… Cuidado con decir "los jóvenes de ahora”. Habréis escuchado a mucha gente quejarse de las nuevas generaciones (quizá tú lo haces). Es algo milenario, los jóvenes a menudo nos parecen menos maduros, respetuosos o espabilados que antes. Pero este artículo de Science aporta una clave: esas percepciones están asociadas a nuestras virtudes. Es decir, que si lees mucho te parece que los niños de ahora no leen; y si eres autoritario, los ves irrespetuosos. Lo explicaba Octavio Medina: “Por un sesgo de memoria, las personas proyectamos nuestras [actuales] cualidades a los chavales del pasado, lo que nos hace pensar que los chavales de ahora son peores”.

