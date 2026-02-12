El Gobierno de Sheinbaum anuncia la recuperación de 1.126 concesiones mineras

La Administración canceló las concesiones mineras sobre más de 889.000 hectáreas en el país por la falta de pago de los derechos mineros y por la omisión de informes

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto la mira en el sector minero. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este jueves que tras la revisión de las concesiones mineras en el país se han recuperado unas 1.200 concesiones mineras, equivalentes a 889.500 hectáreas en el país. La Administración federal retiró las concesiones mineras a privados por la falta de pago de derechos sobre minería y por la omisión de estadísticas e informes. José Fernando Aboitiz, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, de la Secretaría de Economía, detalló que del total de concesiones recuperadas, unas 713 concesiones, equivalente a 250.000 hectáreas, se encontraban en áreas naturales protegidas.

De acuerdo con la información oficial, un 90% de las concesiones canceladas correspondían a personas que especulaban con el territorio y el resto a grandes corporativos como Peñoles o Minera Autlán. Los territorios recuperados se ubican en los Estados de Sonora, Durango y Coahuila. “Se recuperan las concesiones y se garantiza que en áreas naturales protegidas no habrá actividad minera, entonces se recuperan esos predios o esos terrenos”, comentó la mandataria en Palacio Nacional durante su conferencia matutina.

El anuncio de la recuperación de casi 900.000 hectáreas dedicadas a la minería a días de que México firmó un plan de acción con Estados Unidos sobre minerales estratégicos, insumos cruciales para la industria energética y la tecnológica. El plan de acción binacional plantea la identificación de minerales críticos específicos de interés común y el análisis de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones de estos insumos. Cuestionada sobre este acuerdo con Washington, Sheinbaum hizo hincapié en que México mantendrá la protestad de su explotación: “Las reservas de minerales son de México y, en todo caso, su explotación le corresponde a México. Eso está muy claro para todos, no estamos cediendo nada a nadie”, declaró este jueves. El acuerdo signado con Washington tiene como telón de fondo la próxima revisión del acuerdo comercial TMEC.

En México, la actividad minera tiene una tradición milenaria. El país es uno de los principales productores de plata, cobre y oro del mundo a través de más de 22.000 concesiones mineras. El sector privado esgrime que la industria ha generado en los últimos años una derrama económica cercana a los 260.000 millones de pesos y más de tres millones de empleos directos e indirectos.