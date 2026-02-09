Grupo Coppel invertirá 14.300 millones de pesos en México en 2026

Grupo Coppel vuelve a apostar por México. La compañía mexicana anunció que en 2026 invertirá 14.300 millones de pesos para expandir su infraestructura comercial, fortalecer sus capacidades tecnológicas y adoptar el uso de energías limpias, con el objetivo de mejorar la vida de sus clientes. La empresa de retail ha detallado que este monto forma parte de su plan de transformación por 80.000 millones de pesos, anunciado en junio de 2025.

“La asignación de recursos responde a una estrategia de crecimiento y confianza en México que generará 2.500 empleos directos durante el año, adicionales a los más de 130.000 trabajos que contabiliza, y buscando ascender como uno de los diez principales empleadores de México”, ha mencionado la empresa en un comunicado. Grupo Coppel ofrece una variedad de enseres electrónicos, muebles, ropa y préstamos financieros a través de su millar de tiendas, también cuenta con presencia en Argentina.

El consorcio precisa que este año remodelará cerca de 100 sucursales y centros de distribución, además de que abrirá más de 80 tiendas para concluir este año con 2.000 establecimientos. “Las nuevas aperturas incorporarán formatos especializados, como agencias de motocicletas y tiendas enfocadas en moda, con el fin de fortalecer y diversificar la oferta de productos y servicios”, detalla Grupo Coppel.

En materia de tecnología, Coppel robustecerá su plataforma digital con nuevas funcionalidades en su sitio web e integrará soluciones de inteligencia artificial en logística y cadena de suministro. Estas iniciativas buscan mejorar la experiencia de los clientes e incrementar las ventas digitales para que alcancen el 20% de las ventas totales hacia finales de 2030.

BanCoppel, la entidad financiera del grupo, también robustecerá sus capacidades digitales para mejorar el acceso y la experiencia de sus más de 12 millones de clientes. La compañía ha precisado que tiene como fin avanzar en su meta para que, en 2030, el 30% de su consumo energético provenga de fuentes limpias. “Al cierre de 2026, su flota alcanzará más de 1.100 vehículos híbridos y eléctricos, y 900 inmuebles operarán con paneles solares”, detalló la empresa.