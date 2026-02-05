Juan Guerra: “Revolut en México no es una copia de Europa”

Revolut ha arrancado este mes sus operaciones en México. El neobanco británico ha sido el primero en el país en obtener su licencia bancaria antes de recibir a sus clientes y también será el primero en ofrecer cuentas multidivisa sin comisión. Juan Guerra, su director ejecutivo en México, ha celebrado el aterrizaje de la fintech en el mercado bancario, famosa en Europa por su oferta estrella de cuentas en 30 monedas del mundo. Pero advierte: “Revolut en México no es una copia de Europa”.

Guerra ha presentado la aplicación del banco 100% digital en la residencia de la Embajada del Reino Unido en Ciudad de México. El director ejecutivo reconoce que para el sector bancario ha sido una sorpresa que una fintech haya optado por obtener una licencia financiera antes que acogerse a la figura de las Sociedades Financieras Populares (Sofipo). “Solo tienes una oportunidad para provocar una primera impresión”, cuenta en entrevista con EL PAÍS, “La Sofipo no te permite hacer multidivisa, no te permite hacer envíos internacionales, no te permite participar en la portabilidad de nómina, no te permite muchas cosas. Entonces nos hubiéramos negado nosotros mismos la posibilidad de distinguirnos de los demás competidores y nos hubiéramos distraído construyendo y operando una solución mediocre”.

La operación de la aplicación de este neobanco le ha permitido arrancar con 11 productos entre los que destacan su cuenta multidivisas —30 monedas en 40 países— y las cuentas de ahorro para inversión. Este último producto se ha popularizado entre las fintech por ofrecer tasas superiores a las de los bancos tradicionales e incluso a la tasa de referencia del Banco de México. Revolut, por ejemplo, ha arrancado ofreciendo una tasa del 15%. “La regulación no es un impedimento, o sea, si alguien no lo ha hecho no es porque la regulación lo impida, es porque no quieren reducir los márgenes que hoy cobran la comisión”, explica sobre las vías que ha encontrado el neobanco para atraer más clientes en México.

Juan Guerra en Ciudad de México, el 27 de enero. Nayeli Cruz

La apuesta de Revolut es lograr en su primer año de operaciones unos dos millones de clientes. Guerra apunta que la entidad invertirá unos 100 millones de dólares en 2026 para ampliar la oferta de productos en el país. El aterrizaje en América Latina le ha permitido a la fintech reconocer los intereses de los nuevos mercados a los que se está incorporando. En el caso de México, el directivo ha estimado que las altas tasas para inversión, así como los meses sin intereses en el crédito son áreas en las que el mercado mexicano ha mostrado un interés significativo. “En México la tarjeta de crédito, por ejemplo, va a ser mucho más importante de lo que ha sido en países europeos”, explica.

México, el segundo mercado más importante de América Latina, tiene una inclusión financiera estimada del 76%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que aún cuenta con un importante margen pendiente de bancarizar. Una buena parte de la población en el país latinoamericano todavía maneja sus finanzas en efectivo y Guerra reconoce que para el neobanco será fundamental en los próximos meses desarrollar un puente entre el efectivo y su banca digital. Además, el modelo multidivisas pone el foco en las remesas que los mexicanos envían al país desde Estados Unidos. “El sueño es poder mover todos estos flujos entre Estados Unidos y México y también entre México y Estados Unidos, que son gigantes, a través de Revolut. Eso va a requerir que nosotros tengamos escala tanto en México como en Estados Unidos. Para poder llegar ahí necesitaremos una licencia bancaria en Estados Unidos. Todavía es una aspiración a tres o cuatro años, pero tendrá un impacto gigante en la vida de millones de personas. No va a ser de la noche a la mañana, pero la mesa ya está puesta de este lado del río Bravo”, añade.

Revolut nació en 2015 en Reino Unido y fue fundado por el ruso británico Nik Storonsky y el ucranio Vlad Yatsenko. Storonsky, especializado en banca, había trabajado en Lehman Brothers y Credit Suisse; mientras que Yatsenko, un ingeniero informático, había diseñado ya productos para UBS y Deutsche Bank. Ambos diseñaron una tarjeta multidivisa que le permitía a sus clientes hacer pagos en diferentes países sin costos adicionales por el cambio de moneda. El banco comenzó a crecer desde entonces por su versatilidad, pero realmente cobró auge durante los años de la pandemia de la covid. Actualmente cuentan con 70 millones de clientes. “Vamos a liberar a México del viejo banco del abuelo”, dice Guerra, entusiasmado.